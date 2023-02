Laut Verordnung zum ArbeitnehmerInnenschutzgesetz dürfen nach dem 24. August 2023 Diisocyanate weder als Stoff noch als Bestandteil in anderen Stoffen oder Gemischen industriell oder gewerblich verwendet werden. Ausnahmen gibt es nur, wenn die Konzentration von Diisocyanaten einzeln und in Kombination weniger als 0,1 Gewichtsprozent beträgt oder der Arbeitgeber oder Selbstständige sicherstellt, dass industrielle oder gewerbliche Anwender vor der Verwendung erfolgreich eine Schulung zur sicheren Verwendung von Diisocyanaten abgeschlossen haben. Und hier setzt das Ausbildungsangebot der AUVA an.