Im in der Österreichischen Bautechnik Vereinigung installierten Arbeitskreis zur „Kooperativen Projektabwicklung“ wurden und werden laufend die Möglichkeiten zur Verbesserung der Kooperation diskutiert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden in die aktuelle Ausgabe 2023 des ÖBV-Merkblattes eingearbeitet.

Unter intensiver Mitwirkung von Mitarbeitern dieses ÖBV-Arbeitskreises wurde das Analyse- und Steuerungstool KOOPQC – KOOPQuickCheck weiterentwickelt, um die aktuelle Kooperation zwischen den Projektbeteiligten und deren Entwicklung über die Projektdauer sichtbar zu machen. Damit sollen zielgerichtete Verbesserungsmaßnahmen im Projekt inklusive deren Wirksamkeit gefördert werden. Zudem soll mit dem Update des ÖBV-Merkblatts dieses wieder in Erinnerung gerufen werden.



An einem komplexen Bauprojekt sind zahlreiche Organisationen und diese vertretenden Personen beteiligt. Es liegt in der Natur der Sache, dass deren jeweilige individuelle Interessen und Zielsetzungen nicht immer deckungsgleich sind und daraus Probleme für die erfolgreiche Projektabwicklung entstehen können. Neben mehr oder weniger unvermeidlich auftretenden sachlichen Differenzen sind es jedoch vor allem persönliche Konflikte und eine fehlende Vertrauensbasis zwischen den Projektbeteiligten, die eine konstruktive Bewältigung von Sachkonflikten und letztendlich ein allseits erfolgreich abgewickeltes Bauprojekt erschweren.