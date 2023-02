tions-Warenhaus und ein Lifestyle-Hotel - beides Hand in Hand gehend mit hochwertigen Gastronomieangeboten und einer einzigartigen, für alle Menschen zugänglichen, nahezu 1.000 Quadratmeter großen öffentliche Grünfläche auf dem Dach.



In den vergangenen Wochen wurden bereits rund 300 Bohrpfähle bis zu 20 Meter in die Erde getrieben. Sie sind einerseits statische Notwendigkeit für die Gründung und dienen anderseits der Baugrubensicherung. Auf Basis dessen kann nun die Erweiterung der bestehenden Tiefgarage in „Deckelbauweise“ gestartet werden. Dabei wird nicht, wie normalerweise üblich zuerst die Baugrube ausgehoben und danach von unten nach oben betoniert, sondern damit begonnen, die auf den Bohrpfählen oder Zwischenstützen liegende Platte zu betonieren. Erst danach geht es durch eine Aussparung vier Geschosse in die Tiefe. Diese technisch höchst anspruchsvolle Vorgehensweise hat auf der innerstädtischen Baustelle mit äußerst beengten Verhältnissen große Vorteile. Neben dem Raumgewinn ist die Auswirkung auf die Umgebung durch deutlich reduzierten Lärm spürbar.