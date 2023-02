Die Attraktivierung der Verbindungsbahn macht auf der Schnellbahnlinie S80 zwischen Wien Hütteldorf und Wien Aspern Nord einen 15-Minuten-Takt möglich. So entsteht eine neue, leistungsfähige Verbindung, welche Fahrgäste jede Viertelstunde in nur 30 Minuten von West nach Ost quer durch die Stadt bringt – mit Anbindung an alle 5 U-Bahn-Linien und den Hauptbahnhof. Durch zwei neue und eine modernisierte Haltestelle, die alle bestens mit den anderen Öffis vernetzt sind, wird der öffentliche Nahverkehr im 13. Bezirk besser nutzbar.



Die Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) des komplexen Bahnprojekts erfolgte im Sommer 2020. Nach Einbringung zusätzlicher, seitens der UVP-Sachverständigen nachgeforderter Unterlagen, fand die mündliche UVP-Verhandlung im Sommer 2021 statt.

Im Rahmen des UVP-Verfahrens wurden zahlreiche Stellungnahmen von Privaten sowie von vier Bürgerinitiativen eingebracht und abschließend behandelt. Da weitere rechtliche Verfahren auf Bundesebene nicht ausgeschlossen werden können und aufgrund der langen Vorlaufzeiten, insbesondere für Gleissperren sowie unter Berücksichtigung weiterer Projekte im Großraum Wien wurde der Beginn der Hauptbauarbeiten nun mit Anfang 2024 und die Fertigstellung mit Ende 2028 eingeplant.



Auslobung des Gestaltungswettbewerbs

Nun wird auch der angekündigte Gestaltungswettbewerb in Abstimmung mit Stadt Wien und dem 13. Bezirk in Form eines österreichweiten Ideenwettbewerbs ausgelobt. Erste Zwischenergebnisse aus dem Wettberwerb werden aus heutiger Sicht im Sommer 2022 öffentlich präsentiert, die Siegerprojekte stehen voraussichtlich im Herbst fest.