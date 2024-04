Darüber wird gesprochen:

• seine Alternative zur KIM-Verordnung in ihrer jetzigen, seiner Meinung nach in mehrerlei Hinsicht kontraproduktiven Form und zur missglückten Entscheidungsstruktur in der Politik;

• eine sinnvolle und an die demographische Entwicklung geknüpfte Flughöhe des Baus;

• warum Wegreißen und neu Bauen oft besser ist als Sanieren und Renovieren;

• was an zukunftsweisenden Produktentwicklungen in Bezug auf Energie, Schallschutz und Recycling von seiner Firma zu erwarten ist und

• warum Sicherheit das eigentlich wichtigste Thema der Bauwirtschaft ist