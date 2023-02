Am Dienstag, 22. März 2022 trafen sich rund 200 Teilnehmer:innen zum ersten ÖIAV Zukunftsforum, um über die Zukunft der MINT Berufsfelder zu diskutieren. Nach den Begrüßungsworten von ÖIAV-Präsident Gerald Goger und Wilhelm Reismann wurden die Teams der JEZ-Initiative auf die Bühne – oder besser gesagt – auf die Leitern gebeten, um ihre Handlungsempfehlungen für Politik und Wirtschaft zu präsentieren. Zentrale Inhalte der Pitches waren:



▪ Holz: Ein natürlicher Werkstoff mit Zukunftspotenzial

▪ Technologie und unsere Verantwortung: Wie kann Luftfahrt nachhaltiger werden?

▪ Mechatronik an der HTL Mödling – Eine Ausbildung für die Zukunft

▪ Wasserstoff: Der Weg in eine grüne Zukunft

▪ Potenziale der Statik im Hinblick auf die Digitalisierung

▪ Urbane Mobilität: Wie werden Wien und andere Städte zur „Stadt der kurzen Wege“?

▪ Baustelle 2025+: Wie gelingt eine umfassende Zusammenarbeit in der Baubranche?

▪ Welche Chancen ermöglicht BIM in der Bauplanung?