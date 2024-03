Roman Löbsch, Geschäftsführer der Nuveen Management Austria GmbH, bricht eine Lanze für heimische Logistikimmobilien, allen voran für „seinen“ City Park Vienna.





SOLID: Handelt es sich beim City Park Vienna um die erste Logistikliegenschaft, mit der Nuveen Real Estate in Österreich aktiv ist?

Roman Löbsch: Das ist richtig.



Wie beurteilen Sie den hiesigen Logistikimmobilienmarkt?

Löbsch: Der österreichische Logistikimmobilienmarkt erlebte in den letzten Jahren einen starken Boom. Dies betrifft die Mieterseite, sicherlich von einer wachsenden Nachfrage im Bereich E-Commerce geprägt. Auch auf Investorenseite war eine Preisrallye zu sehen. Durch die Kehrtwende in der Zinspolitik und dem resultierenden Anstieg der Finanzierungskosten ist eine Zurückhaltung auf dem Investmentmarkt zu verzeichnen. Investoren sind weniger risikofreudig und erwarten höhere Renditen. Aufgrund der anspruchsvollen wirtschaftlichen Lage zeigen auch Nutzer eine geringere Bereitschaft, Risiken einzugehen und sind daher wesentlich selektiver. Zudem verlängern sich die Entscheidungsprozesse deutlich. Trotz der veränderten Marktsituation gehören Logistikimmobilien weiterhin zu den begehrtesten Assetklassen.



Was ist der Status der Bauteile 3, 4 und 5 des City Park Vienna?

Löbsch: Die bauliche Fertigstellung erfolgte Ende Jänner 2024. Bis dato wurde eine Vorvermietung von mehr als fünfzig Prozent erreicht.



Inwiefern punktet er mit Energieeffizienz?

Löbsch: Er ist der erste Gewerbepark in Zentraleuropa, der eine negative CO2-Bilanz aufweisen kann. Das ist vor allem auf den ausgeklügelten Einsatz von erneuerbaren Energiequellen zurückzuführen. Zudem bietet der City Park Vienna E-Ladestationen vor jeder Einheit. Zu der Bezeichnung „der grünste Gewerbepark in ganz Österreich“ tragen nicht zuletzt begrünte Dächer und die Pflanzung von über tausend Bäumen bei.



Und über welche „grünen“ Aspekte verfügt er?

Löbsch: Der City Park Vienna vereint Logistik, Light Industrial und Büros an einem Standort, um ein möglichst modernes und auch komfortables und ansprechendes Arbeitsumfeld für Unternehmen zu schaffen. Das gesamte Projekt wird von einem Energiekreislauf ummantelt. Dieser sorgt mit dem intelligenten Einsatz von erneuerbarer Energie ganzjährig für ein angenehmes Raumklima in den verschiedenen Einheiten. Dabei ist individuell wählbar, ob diese gewärmt oder gekühlt werden. Dies funktioniert mit der geothermalen Heizung und Kühlung, die die im Gebäude gespeicherte Wärmeenergie nutzt, um es zu beheizen und überschüssige Wärme abzuführen. Zu den über hundert Erdwärmesonden, gepaart mit Wärmepumpen schließt der Energiekreislauf Photovoltaikflächen in der Größe von einem Fußballfeld ein und kann so ein nahezu autarkes Energieversorgungssystem gewährleisten.