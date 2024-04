Mit Fachvorträgen, Workshops und Diskussionen bietet das Zukunftsforum Bauen und Umwelt am 24. April 2024 am Campus Krems Orientierung bei den aktuellen Entwicklungen. Das Department für Bauen und Umwelt der Universität für Weiterbildung Krems stellt dabei seine Bandbreite an Themen aus Forschung und Lehre vor.