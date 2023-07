„Herr Rönnert verfügt über langjährige Erfahrung in der Bauchemie. Sein Erfahrungsschatz beschränkt sich dabei nicht nur auf den Bereich der Zusatzmittel, sondern er verfügt auch über umfassende Kenntnisse im Bereich der mineralischen Baustoffe und im Handel“, erklärt Anja Spirres, Leiterin des Geschäftsbereichs Infrastructure & Industry der MC, und ergänzt: „Wir freuen uns, dass Herr Rönnert nun Teil der MC-Familie ist und mit seinem Know-how in der Schweiz und in Österreich die richtigen Impulse setzen wird, damit wir in den einzelnen Geschäftsfeldern nachhaltig wachsen und für die Zukunft gut aufgestellt sind“.