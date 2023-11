Mit Ferdinand Luschnig übernimmt ein alter Hase die Zeppelin Österreich Niederlassung Graz. Der bereits seit Jahren eingesetzte Niederlassungsleiter in Villach wird ab dem 1. Dezember auch für den steirischen Standort in Kalsdorf bei Graz die Verantwortung übernehmen. Der bisherige Niederlassungsleiter Jürgen Specht begibt sich in den Ruhestand und überreicht nach jahrzehntelanger erfolgreicher Leitung das Zepter an seinen verantwortungsbewussten Kollegen.



„Es ehrt mich, dass seitens Zeppelins so viel Vertrauen in meiner Person herrscht und mir die sehr gut aufgestellte Niederlassung in Graz ebenfalls zur Leitung übergeben wird. Jürgen Specht ist eine Institution im südöstlichen Österreich und für seine Handschlagqualität weithin bekannt. Ich freue mich auf die neuen bekannten Kollegen und werde die ausgetretenen Pfade von Jürgen weiterverfolgen und erkunden!“, freut sich Ferdinand Luschnig.