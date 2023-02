Unter dem Motto „FOR FUTURE“ erwartet die Besucher bei dem österreichischen Event der Metallbaubranche ein erlesenes Programm. Die Informationen erstrecken sich von der praxisgerechten Umsetzung steigender Schallschutzanforderungen bis hin zur voranschreitenden Digitalisierung, deren gebotene Teilnahme auf erfrischende Art und Weise vermittelt wird. Weitere Höhepunkte im abwechslungsreichen Programm sind aktuelle Themen wie Vertragsanpassung in Zeiten der Pandemie im Zusammenhang mit Preisschwankungen und Lieferengpässen oder die Künstliche Intelligenz am Bau. Steht uns damit eine Revolution im Planungs- und Bauprozess ins Haus?



Aluminium Fenster Institut (AFI) und AMFT berichten über Aktuelles und stellen PAROLI® - ein einzigartiges Instrument zur Sensibilisierung und Bewertung von allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) - vor.



Ergänzt wird das hochkarätige Programm mit einem Faktencheck und dem Vorausblick auf den heimischen Markt für Fenster, Türen und Fassaden. Da die Ausbildung eine entscheidende Rolle für die Zukunft in unserer Arbeitswelt einnimmt, kommt auch dieses Thema nicht zu kurz.



Das Branchenevent wird von der Arbeitsgemeinschaft der Hersteller von Metall-Fenster/Türen/ Tore/Fassaden (AMFT) veranstaltet. Nutzen Sie die Gelegenheit für Ihren Informationsgewinn, für den persönlichen Austausch in der Metallbaubranche und bereichern Sie durch Ihre Anwesenheit die Veranstaltung.



Anmeldungen sind ab sofort auf der Homepageder AMFT möglich: www.amft.at/metallbautag/anmeldung