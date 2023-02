Die Hintergründe für die Neuausrichtung der Montanuniverstät erklärt der Rektor Wilfried Eichlseder: „Wir müssen den enormen Herausforderungen, insbesondere im Bereich Klima- und Umweltschutz sowie Ressourcensicherheit, mit konkreten Lösungen begegnen. An unserer Universität legen wir den Studierenden das passende Rüstzeug in die Hände."



„Durch die Ausrichtung der Studien in Richtung Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Hinblick auf die aktuellen gesellschaftlichen und globalen Herausforderungen ist davon auszugehen, dass das Interesse an Studien der Montanuniversität steigen wird", so Elmar Pichl, Leiter der Hochschulsektion im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.