Sie haben in den mehr als 15 Jahren, in denen es die BETONAKADEMIE nun gibt, ein sehr breites Portfolio an Seminaren aufgebaut – trotzdem finden Sie immer wieder neue Themen, die das Angebot erweitern. Welche sind das dieses Jahr?



Ressler: Die Betonakademie wurde 2005 mit dem Ziel gegründet, Seminare im Bereich der Betontechnologie anzubieten. Seither wurde das Angebot laufend ergänzt und erweitert. Mittlerweile bieten wir rund 60 verschiedene Fach- und Spezialseminare in ganz Österreich an. Die Themen werden – wie auch die Herausforderungen – nicht weniger. Im kommenden Seminarjahr bieten wir daher erstmals Seminare zum Thema „Nachhaltigkeit im Betonbau“ an. Dabei werden wir aufzeigen, welche Anstrengungen bereits unternommen wurden, um den Baustoff Beton und die Betonbauweise „nachhaltiger“ zu machen. Hier geht es einerseits um den Baustoff selbst, neue Nachweisverfahren, neue Produktentwicklungen und die damit verbundenen Eigenschaften. Andererseits wird auch der Einfluss der Planung und Bemessung hinsichtlich der Kriterien der Nachhaltigkeit beleuchtet.



Pauser: Das Seminar „NAB – Nachhaltigkeit im Betonbau“ beschränkt sich aber nicht nur auf die Produktebene. Jeder, der an der Betonbauweise beteiligt ist, kann einen Beitrag dazu leisten, dass nachhaltiger gebaut wird. Hier sprechen wir konkret auch Planer und Ausführende an. Vergessen darf man darüber hinaus die Bauherren nicht. Sie sind es schließlich, die Bauwerke beauftragen, bezahlen und im Endeffekt betreiben werden.