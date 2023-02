Oberösterreichs bester Nachwuchszimmerer heißt Dominik Brandstetter. Der junge Mühlviertler aus Alberndorf in der Riedmark (beschäftigt bei der Lengauer GmbH in Neumarkt i. Mkr.) holte sich den Sieg beim Landeslehrlingswettbewerb der Zimmerer, zu dem insgesamt 19 Lehrlinge in der Berufsschule Linz II angetreten waren. Platz 2 ging mit Georg Holzer aus Pabneukirchen (Lehrbetrieb: Krückl BaugesmbH & Co KG, Perg) ebenfalls an einen Mühlviertler. Drittbester Nachwuchszimmerer ist Thomas Pöllmann aus Bad Ischl (in Ausbildung bei der Zeppetzauer Bau- und Zimmerei Gesellschaft m. b. H., Bad Ischl).

Brandstetter und Holzer haben sich mit ihren Platzierungen auch für den diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb qualifiziert, der am 24. und 25. Juni in Aspach ausgetragen wird. Beim Wettbewerb hatten die Lehrlinge ein Dachstuhldetail mit Gratsparren, zwei Schifter sowie eine Strebe unter dem Gratsparren nach Plan auszutragen und abzubinden.