Die Strecke zwischen Edlach knapp nach Rottenmann bis Gaishorn südlich von Trieben wurde in den Jahren 1984 beziehungsweise 1988 für den Verkehr freigegeben. Beide Richtungsfahrbahnen werden in den kommenden beiden Jahren erneuert, wobei die größte Herausforderung dabei der hohe Anteil an Brücken ist. Im Bereich von Trieben wurde die Autobahn damals über einen Abschnitt von mehr als fünf Kilometern als Brücke ausgeführt, deren zahlreiche Pfeiler im Triebener Moorboden ruhen.



16 Brücken auf zehn Kilometer Autobahn

Insgesamt sind es sogar 16 Brücken auf diesem Streckenabschnitt, die einer grundlegenden Sanierung unterzogen werden. Vier dieser Brücken, zwei je Richtungsfahrbahn, sind sogenannte Moorbrücken, die Fundamente sind also besonders tief gegründet. Die längste Moorbrücke bei Edlach ist exakt 1,492 Kilometer lang. Vier weitere Brücken sind Hochbrücken, welche die ÖBB-Bahnstrecke queren. Eine dieser Brücken muss teilweise auch neu errichtet werden.



Zum Projekt gehört auch die Verbesserung des Lärmschutzes in diesem Bereich. Fast 4.000 Quadratmeter Lärmschutzwand werden im Zuge der Generalerneuerung dieses Streckenabschnittes ausgetauscht.



Das Gesamtprojekt erstreckt sich auf fast drei Jahre – die Fertigstellung ist im Juni/Juli 2024 vorgesehen. Die Asfinag investiert in diese Erneuerung des 34 sowie 38 (rechte Richtungsfahrbahn) Jahre alten Teiles der Pyhrnautobahn knapp 80 Millionen Euro.



Keine Einschränkung bei der Fahrstreifen-Anzahl

Die ersten Vorbereitungsarbeiten für das Großprojekt begannen bereits im Vorjahr. Dadurch ist es auch möglich, während der gesamten Dauer der Generalsanierung die gleiche Anzahl an Fahrstreifen beizubehalten. Es bleiben also immer zwei – allerdings etwas verengte – Spuren pro Richtung für den Verkehr benützbar. Lediglich bei der Einrichtung der Verkehrsführung ist von Montag, den 4. April, bis Mittwoch Richtung Norden/Voralpenkreuz nur ein Fahrstreifen frei, von Mittwoch bis Freitag, den 8. April wird die Verkehrsführung Richtung Süden/Spielfeld eingerichtet, wobei ebenfalls nur ein Fahrstreifen befahrbar bleiben kann.