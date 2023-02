In den Stiegenhäusern des Gebäudes hat Trox je eine Druckbelüftungsanlage eingebaut, die sich dank einer patentierten Technik selbst regeln. Dieses Druckbelüftungssystem sorgt dafür, dass Flucht- und Rettungswege im Brandfall rauchfrei bleiben.



„Bei einem Brand ist die Rauchentwicklung meist viel gefährlicher als die Flammen“, weiß Trox-Geschäftsführer Wolfgang Hucek. „Mit der Druckbelüftungsanlage können sich alle Personen weitgehend sicher fühlen, die in einem Notfall das Haus fluchtartig verlassen müssen. Gerade für ältere oder gebrechliche Menschen ist das ein deutliches Plus an Sicherheit.“



Das unterstreicht Direktor Arno Meier: „Uns ist es wichtig, dass sich die Bewohner:innen im Haus Schmelz wohl und geborgen fühlen. Modernster Brandschutz ist für uns ein wichtiger Teil dieser Geborgenheit.“