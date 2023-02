Soll man das seit 2017 leer stehende Landmark-Bauwerk Informatikschule am Kinkplatz in Wien sanieren oder abreißen? Oder was soll sonst damit geschehen? Rund um diese Frage gibt es seit einigen Jahren eine veritable Diskussion zwischen Architektur und Politik, die zum Teil skurrile Blüten treibt. Von einer der Skurrileren dieser Blüten erzählt Hemma Fasch, Schülerin des 2014 verstorbenen Helmut Richter und selber als Architektin mit Fasch & Fuchs erfolgreich und etwa mit der Schiffsstation am Wiener Donaukanal bekannt: „Man kann ja über alles reden, aber was ich nicht verstehe ist, dass wir in das Gebäude nicht einmal hinein dürfen um zu sehen, ob und zu welchen Bedingungen man es sanieren kann.“



Faschs Lehrer Helmut Richter hatte dieses Gebäude mit zwei keilförmigen Glaskörpern für Eingangs- und Turnhalle zusammen mit seinem Leib- und Magen-Tragwerksplaner Lothar Heinrich (Vasko & Partner) in den frühen 1990er Jahren hingestellt. Die Stahlkonstruktion der Hallen hatte 18 Meter Spannweite und sollte durch das bläulich schimmernde Glas an Libellenflügel erinnern. Von der Glaskonstruktion weg stehen drei als Betonskelett mit Fertigteildecken konstruierte Trakte, in denen die Klassenzimmer sowie diverse Sonderbereiche untergebracht waren. Auch die Fassade dieser Trakte besteht aus Stahlbauelementen (mit Aluminium-Schiebefenstern) und auch die Fluchtstiegen am Ende der Trakte sind glasverkleidet. Das Glas sollte größtmögliche Helligkeit und Transparenz gewährleisten, laut Richter als Kontrast zur Schwere, die man sonst damals im allgemeinen mit Schule verband.



Dieses Thema, sagt Hemma Fasch, hat sich bis heute nicht geändert: „Ich muss doch alles tun, damit der Mensch zu Licht kommt, wenn er sich in unseren Breiten in Innenräumen aufhalten muss. Und wenn ich Licht hineinbringen möchte, muss ich ja Konstruktionen verwenden, die mir nicht nur die kleinen Fenster ermöglicht, sondern großflächige Lichtdurchlässigkeiten anbietet.“