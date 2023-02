In der Sonderkategorie „Industrie 4.0“, mussten die angehenden Fachkräfte neben Know-how, Teamarbeit und berufsübergreifender Zusammenarbeit auch handwerkliches Geschick und kommunikative Skills unter Beweis stellen.

Die Baumit Youngstars Mario Grill, Georg Jansch, Jakob Kahofer und Martin Röggl überzeugten mit ihrer Top-Leistung und holten die „Industrie 4.0-Trophy“ nach Wopfing.

„In einem europaweit aufgestellten Industriebetrieb wie Baumit vollzieht sich die Vernetzung und Digitalisierung von Produktion und Lieferketten rasend schnell. Mensch, Maschine und digitale Prozesse gehen dabei Hand in Hand. Mit Platz 1 in der Sonderkategorie Industrie 4.0 haben unsere Burschen bewiesen, dass sie ihren Traumjob bereits meistern“, so DI Manfred Tisch, Geschäftsführer der Baumit GmbH.