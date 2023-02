Das Design, das das Steinsalz ziert, ist dem Originalgemälde „Vintage Chic Noir“ von Carola Deutsch nachempfunden. Das Original selbst ist am Firmensitz in Griffen ausgestellt, weitere fünf Reproduktionen auf Leinwand sind in Musterhäusern in Österreich und Deutschland zu bewundern.

Eigentümer Georg C. Niedersüß meint dazu: „Holzhäuser haben immer auch einen besonderen Design-Aspekt. Das belegen zahlreiche internationale Design Awards, mit denen wir in den vergangenen Jahren ausgezeichnet wurde. Die Zusammenarbeit mit Carola und Sabrina Deutsch passt perfekt in diese Philosophie."

Mit ihrem Decasa Kreativstudio zählen die aus Graz stammenden Schwestern zu den aktuell gefragtesten Künstlerinnen Österreichs. Gearbeitet haben sie bereits für international bekannte Marken wie „feh“, „ara Schuhe“ oder jüngst für das neue „Motel One“ in Graz, in dem sich die Kunst von Carola Deutsch durch das gesamte Hotel zieht.