Trotz temporärer Rohstoffknappheit entwickelte sich das Geschäft mit Gebäudedämmstoffen im vergangenen Jahr gut. Laut der aktuellen Marktstudie Branchenradar Dämmstoffe in Deutschland erhöhten sich im Jahr 2021 die Herstellererlöse am deutschen Markt um 8,4 Prozent gegenüber Vorjahr auf insgesamt rund 2,67 Milliarden Euro. Die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Prozent, die Preise zogen im Durchschnitt um fünf Prozent an. Der Preisauftrieb war im Wesentlichen auf deutliche Verteuerungen bei Rohstoffen, Energie und Logistik zurückzuführen.