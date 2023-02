Internationaler Zuwachs innerhalb der Delta Gruppe: Klaus Ransmayr ist mit sofortiger Wirkung Chief Design Officer bei Delta Pops Architects in Wien. In seiner Rolle wird der international ausgebildete und erfahrene Architekt den Architekturdiskurs fördern und den Designfokus mit der hohen Ausführungsqualität der Gruppe verbinden.



Sein Fokus wird dabei auf Wettbewerben und Machbarkeitsstudien sowie auf dem Ausbau der Designqualität und Formensprache liegen.



„Die Delta Gruppe ist für mich sehr spannend, weil sie offen für Neues ist und Raum für Visionen bietet. Ihre Kompetenz in der Realisierung und Ausführung von Bauvorhaben ist unglaublich stark. Gepaart mit einer hohen Entwurfsqualität können wir zukünftige Projekte noch ganzheitlicher abdecken“, so der Architekt.



Wolfgang Kradischnig, Miteigentümer und Geschäftsführer der Delta Gruppe, freut sich über die Verstärkung im Architekturbereich: „Wir freuen uns über den internationalen Zuwachs in unserem Architekturbereich durch den Einstieg von Klaus Ransmayr. Sein vielfältiges Know-how wird wesentlich zur Weiterentwicklung der Delta Gruppe beitragen.“