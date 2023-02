Das österreichische Projekt „From Pixel to Pset – The Digital Structural Inspection“ setzte sich in der Kategorie „Technology Solution“ durch, und erhielt den ersten Platz durch eine klare Entscheidung der internationalen 154-köpfigen Jury.

Bei der Award-Zeremonie hat die Jury folgende Gründe für ihre Entscheidung gegeben:

Dieser Beitrag integriert KI und openBIM, um detaillierte Bauwerks-Inspektionen anhand von Drohnenaufnahmen zu automatisieren.

Ein originelles und einfallsreiches Projekt, das zeigt, welche echten Innovationen entstehen können, wenn openBIM mit verschiedenen Technologien kombiniert wird, was dem Kunden einen großen Nutzen bringt und einen wichtigen Beitrag zur kritischen Infrastruktur leistet.

Das Projekt wurde von VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH in einer Kooperation mit dem Start-up Palfinger Structural Inspection GmbH im Rahmen eines Projektes für die Autobahn GmbH Südbayern entwickelt.

Peter O´Brien, B.Eng.(Honours), MSc.Arch. RAIA MIEAust, war hierbei federführend und hat sein großes Spektrum an Expertise im Bereich Building Information Modelling (BIM), Software-Entwicklung und Data-Science bewiesen. VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH ist ein unabhängiges, hightech- und international orientiertes Ingenieurbüro mit Hauptsitz in Wien. Bis heute wurden über 6.000 Aufträge in 69 Ländern weltweit erfolgreich abgewickelt.