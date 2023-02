Der bisherige operative Geschäftsführer Gerald Schönthaler verlässt auf eigenen Wunsch das Unternehmen, um sich einer neuen be- ruflichen Herausforderung zu widmen. Die Veränderung im Firmenbuch wurde zum 13.6.2022 wirksam.



Die Geschäftsleitung übernimmt der Prokurist Helmut Buchgraber. Er verantwortet in der Funktion die operativen Bereiche Vertrieb, Anwendungstechnik und Materialmanagement. Helmut Buchgraber hat an der TU Graz Bauingenieurwesen studiert und verfügt über langjäh- rige Erfahrung in der Bau- und Schalungsindustrie. Unter anderem leitete er Großprojekte im In- und Ausland, die Management-Positionen in Rumänien, Japan, Kanada und Deutschland beinhalteten. Für Hünnebeck Austria ist Helmut Buchgraber seit Januar 2022 tätig.