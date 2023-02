Der MBA Bauwirtschaft startet mit dem Ziel, ausgebildete Techniker/innen auf ihre komplexen Führungsaufgaben in Baubetrieben State-of-the-art auszubilden. Dabei durchlaufen sie in 25 Modulen die Bereiche Commercial- , Business-, Management- sowie Leadership Fitness, der auch das Thema Digitalisierung am Bau und Internationalisierung beinhaltet. Mit über 170 erfolgreichen Absolvent/innen geht das umfassende Studium mittlerweile in den 15. Durchgang, Studienreisen und Exkursionen stehen dabei ebenso auf der Agenda wie intensives Netzwerken.



Für Absolventin Antonia Hentschläger, BA, MBA, GF Hentschläger Holding GmbH, war es die richtige Entscheidung, denn „die praxisnahe Ausbildung ermöglichte mir das Erlernte im elterlichen Betrieb zu beleuchten und hinterfragen. BWL mit Schwerpunkt auf die Baubranche war für mich der Motivator den Studiengang zu absolvieren, auch persönlich habe ich mich weiterentwickelt.“



Im MSc Building Information Modeling / Digitaler Zwilling können sich Baufachleute im 4. Durchgang anwendungsorientiert zum BIM-Spezialisten weiterentwickeln, um für sich bzw. ihr Unternehmen die Vorteile der fortschreitenden Digitalisierung am Bau und die damit einhergehenden Effizienzgewinne nutzbar zu machen.

BIM ist für die Bauwirtschaft Chance und Herausforderung, denen die Teilnehmer/innen in 15 Modulen professionell begegnen lernen, ist es doch das einzige Studium dieses Umfangs im deutschsprachigen Raum.

Teilnehmer Martin Lenglachner, Leiter Planungsbüro Waizenauer Bauunternehmen GmbH & Co KG betont: „Als Planer und Bauleiter suchte ich für mich eine maßgeschneiderte, berufsbegleitende BIM-Ausbildung. Schon während der Teilnahme eröffneten sich mir zahlreiche Möglichkeiten meinen Workflow zu optimieren.“