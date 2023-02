Nach dem Abschluss der Fachschule Maschinenbau an der HTL St. Pölten absolvierte Georg Pehn berufsbegleitend mehrere Ausbildungen in den Bereichen Maschinenbau, Automatisierungstechnik und Projekt- management ehe er 2011 an der Donauuniversität Krems zum Master of Science (MSc) und 2013 zum Master of Business Administration (MBA) in Leadership und Management graduierte. Zuletzt war Georg Pehn als langjähriger Geschäftsführer eines Unternehmens der österreichischen Bauzulieferindustrie erfolgreich tätig.



Volker Christmann freut sich über das neue Mitglied im Managementteam: „Mit Georg Pehn ist es uns gelungen, einen dynamischen und ambitionierten Manager für unser Team zu gewinnen, der mit seiner fundierten Ausbildung und langjährigen Vertriebserfahrung gut für künftige Herausforderungen gerüstet ist.“