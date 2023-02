Die Unternehmensberaterin, Autorin, Business-Refresherin Katharina Sigl hat die Geschäftsführung im Forschungsverband der österreichischen Baustoffindustrie übernommen. Mag. Regina Müller wechselt nach 30 Jahren in den Ruhestand. „Wir möchten uns bei unserer Langzeit-Geschäftsführerin Regina Müller sehr herzlich für ihr Engagement und ihre Expertise bedanken. Sie hat mit ihrem Einsatz, ihren Ideen und ihrer Umsetzungsstärke die Entwicklung des FBI geprägt und vorangetrieben“, so Vorstandsvorsitzender und Sprecher des FBI, Franz Nürnberger.

„Die Zukunftsthemen der Baubranche stehen fest: Digitalisierung, Neue Wohn- und Arbeitsräume sowie Circular Economy, um nur einige zu nennen, brauchen in vielen Fällen einen Schulterschluss von relevanten Akteur*innen, um wirklich in der Praxis anzukommen. Diesen Weg im Sinne unserer Mitglieder zu gestalten, verstehe ich als meine Aufgabe“, so Katharina Sigl. „Deshalb habe ich mir vorgenommen, den Verband von einem Interessens- in einen lebendigen Interaktionsverband zu entwickeln. Allen voran zählt dabei die Umsetzung folgender drei Is: Interessen verstehen, Interaktionen ermöglichen und Initiativen setzen“.