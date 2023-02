Das neue Forschungsgebäude am Campus Kuchl der FH Salzburg. Twin²Sim ist nicht nur Versuchsgebäude, Labor, Prüfstand und Arbeitsplatz für die Wissenschafter*innen, sondern an sich ein Forschungsprojekt. Die gewonnenen Messdaten werden gesammelt und in einem „digitalen Zwilling“ abgebildet, was die Entwicklung von Modellen und die Simulation ermöglicht.