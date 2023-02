Der Anteil von Frauen unter den Baukulturschaffenden in Österreich liegt weit unter dem europäischen Durchschnitt. Nur sehr wenige führen große, lukrative Büros, meist in Kooperation mit männlichen Kollegen. Wenn überhaupt, sind Architektinnen und Zivilingenieurinnen als Einzelunternehmerinnen oder in kleinen Bürostrukturen tätig.

Es fehlt an weiblichen Vorbildern in der Branche. Zudem ist vielen Frauen der Schritt in die Selbständigkeit zu unsicher.

Speziell im technischen Bereich werden Frauen immer noch häufig durch stereotype Geschlechtszuordnungen, männlich dominierte Netzwerke und Arbeitsbedingungen, die nicht mit anderen Lebensanforderungen vereinbar sind, behindert.

Der Ausschuss Ziviltechnikerinnen der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen will diese Missstände benennen und mit verschiedenen öffentlichkeitswirksamen Projekten dagegen anwirken. Im EU-geförderten Erasmus+ Projekt YesWePlan! haben Architektinnen und Zivilingenieurinnen aus fünf europäischen Ländern im gegenseitigen Austausch Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Situation für Frauen erarbeitet. Die Ergebnisse wurden in einem umfassenden und anschaulich aufbereiteten Compendium 4 in 1 veröffentlicht.