Die App smino unterstützt Projektentwickler, Bauträger, Architekten, Behörden, Planer, sowie Unternehmer in jeder Phase eines Bauprojekts. Das digitale Werkzeug bietet Kontrolle und Übersicht über Bauprojekte. Pläne und Dokumente sind zentral abgelegt, sogar mit Anbindung zur Druckerei. Arbeitszeiten für administrative Aufgaben werden mit smino signifikant reduziert und gleichzeitig wird die Produktivität gesteigert. Funktionen beinhalten beispielsweise Kontaktverwaltung, Aufgaben- und Mängelmanagement, Protokollwesen, Projektraum, Abnahmeprotokolle oder BIM.

Viele Projekte in unterschiedlichen Ländern werden über smino bereits erfolgreich gesteuert und abgewickelt, wie das Projekt „Three Point“ in Dübendorf bei Zürich, das kurz vor der Fertigstellung ist und danach das höchste Wohngebäude in der Schweiz sein wird. smino wird derzeit auch bei einem Tiefbauprojekt mit 1,2 Milliarden Euro Bauvolumen in vollem Umfang eingesetzt.



Christoph Degendorfer, smino Austria Geschäftsführer: „Seit Jahren begleiten wir Schweizer Bauprojekte in die Zukunft und führen sie zum Erfolg. Das haben wir uns auch für Österreich vorgenommen. Dabei unterstützen wir unsere Kunden nicht nur digital, sondern bei Bedarf auch mit unserem wertvollen Know-how der Baubranche, der Digitalisierung und der Prozessoptimierung.“