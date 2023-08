Die 33-Jährige wird federführend mit ihrem acht-köpfigen Team an der Verwirklichung der CO2-neutralen Produktion im Zementwerk Wietersdorf arbeiten. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wird insbesondere auf der effizienten Verwendung von CO2-armen Ersatzrohstoffen und -brennstoffen liegen, da durch deren Einsatz nicht nur fossile Energieträger reduziert, sondern auch natürliche Ressourcen geschont werden.



„Als Alpacem haben wir uns bis zum Jahr 2035 das ambitionierte Ziel gesetzt, CO2-neutral zu produzieren. Mit meinen Kollegen werden wir auf den Weg dorthin einen wesentlichen Beitrag leisten“, erklärt Gröll ihren neuen Aufgabenbereich. Christine Gröll, geboren und aufgewachsen in Ulm, führte ihr Weg nach dem Studium der Wirtschaftschemie in die Zementbranche. Seit 2019 ist sie Teil des Alpacem Zement Austria-Teams.