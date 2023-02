Mit ihren innovativen Baulösungen schreibt Cree seit Jahren eine interessante Geschichte. Die letzten Jahre waren geprägt von neuen Partnerschaften, Projekten und mehr als 200.000 m2gebauter Fläche. Das Unternehmen befindet sich in einer vielversprechenden Skalierungsphase mit erheblichem Wachstumspotenzial und vielen neuen Projekten weltweit.



Die Casais Group schließt sich der Rhomberg Gruppe und der Zech Group als Gesellschafter an, um die Zukunft von Cree mitzugestalten und die Markteinführung in Portugal und darüber hinaus zu fördern. Im Gegenzug wird Casais durch eine noch stärkere Involvierung mit dem weltweiten Netzwerk von Cree und die schrittweise Verbesserung von Lösungen über geografische Grenzen hinweg profitieren. Ebenso sind die Innovationen von Casais, wie zum Beispiel Blufab, eine sehr wertvolle Ergänzung zu Crees bestehendem Vorfertigungsansatz und der Lieferkette für Komponenten.

Diese Konsolidierung von Wissen und Ressourcen war ein Schlüsselfaktor, sagt António Carlos Rodrigues, CEO der Casais Group. „Die Wettbewerbsfähigkeit hängt vom Zugang zu einem starken Lieferantennetz ab, insbesondere in der gegenwärtigen Inflationsperiode“, stellt er fest. „Wir müssen den Kunden Kostensicherheit, hohe Qualität und die Einhaltung von Fristen garantieren.“ Hierfür sind die von beiden Unternehmen entwickelten Lieferantennetzwerke und digitalen Kapazitäten eine starke Kombination. „Wir sind jetzt in der Lage, überall die gleiche Art von Bautechnik anzuwenden und unseren Partnern so viele Werkzeuge wie möglich an die Hand zu geben, um schneller zu Lösungen zu kommen“, ergänzt Rodrigues. „Wir sind der Meinung, dass diese Art von Konstruktion und Ansatz notwendig ist, um unseren Kunden eine bessere Lösung zu bieten.“



Für den Gründer von Cree, Hubert Rhomberg, ist der Zustieg von Casais als Gesellschafter ein logischer Schritt zu einem aktiveren strategischen Engagement nach den erfolgreichen Jahren als Lizenzpartner. Es ist außerdem ein günstiger Zeitpunkt, da die Skalierung der Projekte und die digitale Plattform einen starken Aufwärtstrend für die kommenden Jahre zeigen. „Dies ist ein klares Signal, dass Unternehmen unsere Arbeit aufmerksam verfolgen“, sagt Rhomberg. „Es ist eine weitere Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass die innovativsten Unternehmen Teil der Cree-Familie werden.“