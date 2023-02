Die BIG steht dafür in enger Verbindung mit der BBU (Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen) um möglichst schnell Notunterkünfte für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen.



Im Moment werden mehrere Gebäude hinsichtlich ihrer Eignung geprüft bzw. bereits entsprechend adaptiert – dabei geht es vor allem um die Möglichkeit entsprechende Sanitäreinrichtungen zu schaffen. Konkret geht es um ein Bürogebäude in der Geiselbergstraße im 11. Bezirk sowie um ein Gebäude im 14. Bezirk (Mariabrunn) eine weitere Option ist das UZA im 9. Bezirk (ehemalig Biologiezentrum der Uni Wien). Auch Objekte in Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol wurden angeboten. Ziel ist es kurz bis mittelfristig Wohnraum für mehrere Tausend Menschen zur Verfügung zu stellen.



Darüber hinaus sind wir mit der Ukrainischen Botschaft in Verbindung, die Flächen für Koordinationsbüros und Callcenter aber auch zur Lagerung von Sachspenden sucht.