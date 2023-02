Die heimischen Betreiber von Steinbrüchen, Sand- und Kiesgruben arbeiten laufend daran, ihre Produktionsprozesse effizienter zu gestalten und noch mehr Energie in die Renaturierung ihre Gewinnungsstätten zu investieren. Dieses hohe ökologische Bewusstsein und die Verantwortung für die Natur sind nicht nur Markenzeichen der Branche, sondern auch Grundlagen für den Nachhaltigkeitspreis. Dieser wurde heuer zum 4. Mal vom Forum mineralische Rohstoffe verliehen.

Der Award in der Kategorie Ökonomie ging an die Salzburger Sand- und Kieswerke GmbH für das Projekt „Neubau der Kiesaufbereitung und Betonmischanlage Thalgau“.



Mit dem Projekt „Grüner bauen“ konnte das Unternehmen Lasselsberger GmbH aus Pöchlarn die Jury in der Kategorie Ökologie überzeugen. Dieser Award wurde in Kooperation mit BirdLife, dem langjährigen Partner des Forums Rohstoffe, vergeben.



Mit dem Projekt „Vision Zero mit e-Learning“ punktete die Rohrdorfer Sand und Kies GmbH in der Kategorie Soziales. Der erstmalig verliehene Sonderpreis in der Kategorie Kommunikation ging an die Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H. für das Projekt „Vom Umweltreport zum Nachhaltigkeitsbericht - Informationsbroschüre zur nachhaltigen Rekultivierung und Renaturierung von Abbaustätten in Ost-Österreich“.

„Mit unserem Nachhaltigkeitspreis möchten wir all jene Unternehmen vor den Vorhang holen, die täglich hart daran arbeiten, Sand, Kies und Naturstein ökonomisch und ökologisch nachhaltig und sozial verträglich zu gewinnen“, erklärt Petra Gradischnig, Geschäftsführerin des Forums Rohstoffe, die Idee dahinter.