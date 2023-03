Um diesen Trend auch in Österreich zu stärken, verlieh die ÖBV dieses Jahr am BAUKONGRESS zum dritten Mal den KOOP AWARD für die am besten abgewickelten Bauprojekte Österreichs in den Kategorien „Infrastruktur“ und „Hochbau“. ÖBV-Geschäftsführer Michael Pauser überreichte die speziell für den Preis gestaltete Trophäe heuer an die Projektteams -Bauherr, Planer, Ausführende und ÖBA- der Bauvorhaben „Althan Park“ (Hochbau) und „A23-Generalsanierung Inzersdorfer Hochstraße“ (Infrastruktur). Bei Projektteam „Althan Park“ gefiel der Jury, dass dem Bauherr 6B47 die Wichtigkeit der KPA bewusst war und sich gleich von Beginn an einen externen Begleiter holte sowie dass Terminverzögerungen gemeinsam kompensiert wurden. Bei dem Projektteam „A23-Inzersdorf“ gefiel der Jury, dass bei regelmäßigen gemeinsamen Begehungen vor Ort, Probleme technisch sofort erfasst und gelöst wurden und bei 17 value engineerings 2 Mio EURO eingespart wurden.