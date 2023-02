Die 200 besten österreichischen Fachkräfte (Lehrabsolventen, BMHS-Absolventen, FH-Absolventen) in 32 Berufen kämpften vergangenes Wochenende im Salzbuger Messezentrum mit ihren Berufskolleginnen und -kollegen um den Staatsmeistertitel und die Nominierung für die internationalen Berufswettbewerbe WorldSkills Shanghai 2022 und EuroSkills St. Petersburg 2023. Gabriel Asavoaei, seit Sonntag 24.1. frisch gebackener Berufsstaatsmeister in der Isoliertechnik, hat Baumit grandios bei der AustrianSkills 2021 vertreten.

18 Stunden lang hatten die Wärme-Kälte-Schall- und Brandschutztechniker Zeit, um ein Einzelstück zu fertigen, bei dem eigene Ideen gefragt waren und unter verschiedenen Isoliermaterialien die richtige Wahl zu treffen war. Handwerkliche Geschicklichkeit wurde ebenso bewertet, wie Sicherheit, Sauberkeit und Genauigkeit. Gabriel Asavoaei überzeugte die Juroren in Rekordzeit von seiner Spitzenleistung.

Lehrlinge und deren Ausbildung haben bei Baumit höchsten Stellenwert und nach Abschluss der Ausbildung gute Chancen im Unternehmen eine erfolgreiche Berufslaufbahn zu starten. „Österreichweit bilden wir seit ca. 15 Jahren Lehrlinge in einer eigenen Lehrwerkstätte aus und mehr als zwei Drittel sind noch immer bei Baumit beschäftigt, viele davon in verantwortungsvollen Positionen. Leider ist es Baumit derzeit nicht gelungen, alle freien Lehrplätze zu besetzen. Wir haben noch freie Lehrplätze und freuen uns über jede Bewerbung. Eines ist klar, wer in der Baumit Lehrwerkstätte beginnt, fasst schon bald als ausgebildete/r Jungfacharbeiter/in international Fuß und kann auch in anderen Baumit Werken eine Karriere starten – und wer weiss, vielleicht wird auch er oder sie einmal Staatsmeister“, so Manfred Tisch, Geschäftsführer Baumit GmbH.