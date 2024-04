Nachhaltige Bauprojekte in Frankreich, Tschechien und Singapur beweisen, dass österreichische Planungsbüros, Consultants, Bauunternehmen und produzierende Betriebe international in der ersten Liga mitspielen.



Im Rahmen der Green Tech Days meet Future of Building" wurden jene österreichischen Unternehmen mit dem AGPB Award ausgezeichnet, die maßgeblich an diesen Projekten beteiligt waren. Ob Universität, Bürogebäude, Hotel- und Wohnanlage oder Schule: Bei allen Projekten mit ihren unterschiedlichen Anforderungen stand die Nachhaltigkeit im Vordergrund.



Sektionschefin Henriette Spyra vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation & Technologie und die stellvertretende Abteilungsleiterin Astrid Fixl-Pummer von der Außenwirtschaft Austria überreichten die Urkunden und Plaketten an die Preisträger:innen 2024.