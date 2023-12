Für die unerwartete Absatzdelle gibt es mehrere Erklärungen: Zum einen haben sowohl der Fachhandel als auch die installierenden Fachbetriebe - als Folge der Lieferengpässe im Jahr 2022 - zum Teil hohe Lagerbestände aufgebaut, die nun langsamer abgebaut werden als ursprünglich geplant. Insofern war das Wachstum im Jahr 2022 auch durch vorgezogene Käufe getrieben, die nun im laufenden Jahr abgebaut werden.

Zum anderen stellt der anhaltend hohe Strompreis bei gleichzeitig sinkenden Gaspreisen die Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen generell in Frage. Zumal Gasheizungen deutlich günstiger sind als Wärmepumpen und mittlerweile auch klar ist, dass trotz des Krieges in der Ukraine die Gasversorgung bis auf weiteres gesichert ist. Und da selbst das geplante Verbot von Gasheizungen in Neubauten offenbar „wackelt“, ist das Risiko, sich gegen eine Wärmepumpe zu entscheiden, überschaubar.