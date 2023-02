Die burgenländische XS-Bauunternehmen GmbH mit Sitz in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) ist insolvent. Aktiva von rund 4,7 Mio. Euro stehen Passiva von 7 Mio. gegenüber. Betroffen sind 12 Dienstnehmer und circa 80 Gläubiger, teilten die Kreditschützer von AKV, KSV und Creditreform am Mittwoch mit. Eine Fortführung des Unternehmens wird nicht angestrebt. Es soll geschlossen und liquidiert werden.



Als Grund für die Insolvenz führten die Betreiber die Coronakrise an. Die Pandemie habe massive Preissteigerungen bei Rohmaterialien und Bauzeitverzögerungen mit sich gebracht, hieß es. Auch die Zahl der Aufträge sei zurückgegangen. Eine Prognose über die Höhe der Quote ist laut Creditreform derzeit noch nicht möglich.