„Wir waren bei einzelnen Projekten an Fixpreise und -termine gebunden, mussten also liefern. Das Material war ja prinzipiell verfügbar, allerdings zu teils exorbitanten Preisen.“ Das Unternehmen suchte in der Folge das Gespräch mit den Auftraggebern und konnte in den meisten Fällen individuelle Lösungen finden. Da jedoch die Lieferengpässe und Materialpreiserhöhungen auch auf mineralische und metallische Baustoffe zutrafen, konnte Graf Holztechnik bei einigen Projekten diese fehlenden Baustoffe und Bauteile durch ihre vorproduzierten Holzbauprodukte in Form von Wand, Decken und Dachelementen ersetzen.