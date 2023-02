Nach zwei intensiven Studienjahren, 25 berufsbegleitenden Modulen zu den Themenblöcken Management, Business und Commercial Fitness und einer praxisorientierten Masterarbeit freuten sich die 14 Absolventen über den erfolgreichen Abschluss und empfingen ihre wohlverdienten Urkunden in einem musikalisch begleiteten Festakt vom Ehrenkomitee.



DI Rupert Ledl von der Universität für Weiterbildung Krems als Kooperationspartner, Mag. Erich Kremsmair, MBA, als Lehrgangsleiter und Harald Kopececk, MBA, als Leiter der BAUAkademie BWZ OÖ gratulierten den erfolgreichen Absolventen und betonten vor der feierlichen Runde die starke Praxis- und Output-Orientierung dieses intensiven Studienganges. So wurden auch die Titel der Master-Arbeiten präsentiert.



In den Führungsetagen der Baubranche sind oftmals Techniker zu finden, die sich mit technischen Ausbildungen fit für ihren Job gemacht haben. Was ihnen in Führungspositionen fehlt, sind kaufmännische bzw. betriebswirtschaftliches Tools für die Bewältigung täglicher und strategischer Führungsaufgaben. Genau dafür wurde das MBA Studienprogramm vor über einem Jahrzehnt aus der Taufe gehoben. Dr. Kremsmair brachte es am Schluss noch einmal auf den Punkt: „Die Rahmenbedingungen für die Bauwirtschaft werden immer komplexer. Dass unsere Absolventen diese nun mit fundierten Managementskills begegnen können, haben sie mit dem MBA-Abschluss eindeutig bewiesen.“



Der 14. Durchgang startet am 23. September 2022.