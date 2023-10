Kammerhuber trat 1992 als Lehrling in das Labor des Zementwerkes Kirchdorf ein. Nach Abschluss der HTL für chemische Betriebstechnik und dem Bachelorstudium Verfahrenstechnische Produktion sowie dem Master of Science in Engineering im Jahr 2015 war der gebürtige Micheldorfer in verschiedenen Positionen im Unternehmen tätig: Vom Qualitätsmanager im Labor, in der Verfahrenstechnik über die Leitung der Zementmahlung und -verpackung bis hin zur Labor- und Produktionsleitung. Ab 1. November wird er die Position des Werksleiters übernehmen.

Seiner bisherigen Funktion als Produktionsleiter folgt Martin Hüttner-Aigner, MBA, aktueller Ofenmeister. Auch Hüttner-Aigner hat seine Laufbahn mit einer Lehre als Betriebsschlosser im Zementwerk begonnen.