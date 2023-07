Der 39-jährige Tiroler bringt langjährige Erfahrung und fundiertes Fachwissen im Bereich Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik in seine neue Funktion ein.



Bei Ebner ZT mit Sitz in Innsbruck leitet er die Abteilung für Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen.



„Ich danke den Mitgliedern für ihr Vertrauen und freue mich auf meine neuen Aufgaben als Generalsekretär. Ich werde mein Amt nutzen, um die Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis des Bauingenieurwesens weiter zu stärken. Die Zusammenarbeit zwischen Forschern, Ingenieuren und Behörden ist entscheidend, um Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung effektiv umzusetzen und unsere Gesellschaft bestmöglich vor den Gefahren von Erdbeben zu schützen“, so Lukas Moschen.