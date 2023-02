Marc Guido Höhne ist mit Delta durch eine langjährige Zusammenarbeit in diversen Projekten, die immer von gegenseitigem Respekt und Partnerschaftlichkeit gekennzeichnet war, verbunden. Gemeinsam mit Ingo Huber leitete er von 2009-2013 die Projektsteuerung des Neubaus der Wirtschaftsuniversität Wien. Darüber hinaus ist er mit den Partnern der DELTA Gruppe auch zu vielen verschiedenen Themen in der Bau- und Immobilienbranche immer im fachlich engen Austausch gewesen. Marc Guido Höhne ist studierter Architekt und war in den letzten 23 Jahren zuerst in der örtlichen Bauaufsicht, später dann maßgeblich im Projektmanagement sowie der Immobilienberatung, und die letzten 10 Jahre als Geschäftsführer von Drees & Sommer Österreich tätig.



Im März 2021 hat sich Marc Guido Höhne entschlossen, Drees & Sommer nach 15 Jahren zu verlassen, um sich zukünftig neuen Herausforderungen zu widmen. Die Partnerschaft konnte ihn letztendlich Ende 2021 davon überzeugen, sich zukünftig in die Delta Unternehmensgruppe einzubringen und insbesondere die Nachhaltigkeitsthemen für diese zu treiben.



Marc Guido Höhne über den Einstieg bei Delta: „Uns verbindet seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft, die immer wieder zur erfolgreichen Realisierung gemeinsamer Projekte (u.a. WU Wien, Wien Energie Smart Campus) geführt hat. In meinem Hauptaufgabengebiet, dem Aufbau des Beratungsbereiches "Nachhaltigkeit und Engineering" freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem DELTA green line Team!“