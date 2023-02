Mit Jahresbeginn wird die Hofmann Holding GmbH – ausführende Gesellschaft der Kirchdorfer Gruppe - von zwei Geschäftsführern gelenkt. Neben Mag. Erich Frommwald, der seit 2004 die Gruppe als Alleingeschäftsführer leitet, wurde Mag. Michael Wardian als zweiter Geschäftsführer nominiert. Eine Doppelspitze war durch die mittlerweile erreichte Größe und die Komplexität der aus mehreren Sparten und über 50 Einzelunternehmen unabdingbar.



Die Kirchdorfer Gruppe ist mit insgesamt knapp 2.000 Mitarbeitern in 13 Ländern in den Bereichen Zement, Rohstoffe, Betonfertigteile und Straßensicherheit tätig. Sie befindet sich bereits seit Gründung des Kirchdorfer Zementwerks im Jahr 1888 in der Hand der beiden Gründerfamilien und wird seit 2004 von Erich Frommwald erfolgreich geführt. Im Sinne der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Konzerns werden Personalentscheidungen in der Gruppe sehr langfristig getroffen. Bedingt durch die mittlerweile erreichte Größe und Komplexität der aus mehreren Dutzend Einzelunternehmungen bestehenden Gruppe, wird die Holding-Gesellschaft seit Jahresbeginn von Erich Frommwald und Michael Wardian gemeinsam geführt.



Michael Wardian (50) ist bereits seit Juni 2003 für die Kirchdorfer Gruppe tätig. Der ausgebildete Betriebswirt war zunächst als Leiter des Controllings in der MABA Fertigteilindustrie GmbH sowie als kaufmännischer Leiter der Kirchdorfer Industries GmbH tätig. Seit 2013 verantwortet er als Geschäftsführer der Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH die Geschicke der Kirchdorfer Concrete Solutions – die hinsichtlich Umsatz und Personal größte Unternehmenssparte. Für die zukünftigen Weichenstellungen im Konzern ist er damit bestens gerüstet.



„Mein Fokus liegt im weiteren Wachstum der Gruppe, das wir mit ökologischer, sozialer und natürlich technologischer Kompetenz tiefgreifend absichern wollen. Als Marktführer in vielen Bereichen haben wir eine besondere Verantwortung, die nachhaltige Zukunft der Bauindustrie maßgeblich mitzugestalten – vom ökologischen Footprint über die fortschreitende Digitalisierung bis hin zur sozialen Verantwortung unserer Unternehmensgruppe“, erklärt Wardian.



Besondere Schwerpunkte setzt der gebürtige Mödlinger über die kommenden Jahre im weiteren Ausbau der Nachhaltigkeit der Kirchdorfer Gruppe – ein Prozess, der insbesondere in der Fertigteilholding schon fest etabliert wurde. Ein besonderes Anliegen ist es ihm, auch vermehrt Frauen für technische Berufe in der Industrie zu begeistern und die kontinuierliche Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern.



Erich Frommwald (60) freut sich auf die gemeinsame Arbeit in der Konzernführung: „Michael Wardian hat mit viel Engagement, Kompetenz und Weitblick die eindrucksvolle und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung unserer Fertigteilsparte verantwortet und sich am österreichischen Fertigteilmarkt einen guten Namen gemacht. Nachdem ich bereits seit vielen Jahren an einer langfristigen Nachfolgeplanung arbeite, bin ich zuversichtlich, dass Michael Wardian die an ihn gestellten Anforderungen bestens bewältigen wird.“



Im Sinne einer kontinuierlichen Unternehmensführung wird auch die Nachfolge für Erich Frommwald bereits entsprechend langfristig geplant.