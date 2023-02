Sie haben ein spannendes aktuelles Projekt in Ihrem Unternehmen, das Sie uns vorstellen möchten? Oder betätigen sich als Trendsetter der Branche und möchten die Welt dies wissen lassen? Dann nehmen Sie doch an unserem Call for Papers teil und schicken uns Ihre Vorstellung davon. Unsere internationale Fachjury (Sarah Buchner/USA, Adrian Wildenauer/CH, Alfred Waschl/Ö) wird in Kooperation mit SOLID-Chefredakteur Thomas Pöll die Auswahl treffen, wer zum bisherigen Programm - unter anderem mit der KI- und Big Data-Größe Viktor Mayer-Schönberger (Oxford) - zusätzlich auf die große Bühne kommt.