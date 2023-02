Preissteigerungen von bis zu 60% würden die Produzenten in der Bauchemie treffen, der Grund dafür läge in Lieferengpässen, einer erhöhten Nachfrage in Asien und Europa und einem weltweiten Mangel an Containern, verbunden mit einem starken Anstieg der Transportkosten. Zudem sei die Zahl der Produktionsstätten für Epoxidharz-Rohstoffe weltweit begrenzt. Zuletzt aufgetretene Störungen und sogar Ausfälle ganzer Anlagen hätten sehr schnell gravierende Auswirkungen auf die am Markt verfügbaren Rohstoffmengen und befeuere die Preisdynamik zusätzlich. Eine Entspannung, so Blümel, sei in den nächsten Monaten nicht absehbar.

Die Versorgungsengpässe will man bei Synthesa durch rechtzeitig gefüllte Rohstofflager in den Griff bekommen, Preiseffekte würden aber nicht zu vermeiden sein. Blümel: „Wichtig ist in diesen turbulenten Zeiten Verlässlichkeit. Wir möchten unsere Kunden daher rechtzeitig informieren, dass in den nächsten Monaten mit Preisanpassungen zu rechnen ist und bitten um Verständnis und entsprechender Vorsorge.“