SOLID: Mit der Akquise von DesiteBIM hat thinkproject knapp vor der Coronakrise in der Baubranche einiges an Aufsehen erregt. Was ist seither passiert und was haben Sie weiter vor?

Patrik Heider: BIM ist immer so ein großes Wort. Wenn sie vier Leute über BIM fragen, bekommen sie sechs Definitionen. Ich bin ja mit BIM bei Nemetschek groß geworden und dort war es eher eine Philosophie über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Aus dem früheren Building Information Modeling ist so Building Information Management geworden. Und BIM heißt für mich im Endeffekt: Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette in Anlehnung an die Autoindustrie, um endlich zu erreichen, dass wir die Produkte, die wir an unsere Kunden ausliefern, innerhalb der vereinbarten Zeit, innerhalb der vereinbarten Qualität und zum vereinbarten Preis übergeben.

Stimmt der Vergleich mit der Autoindustrie tatsächlich? Mir kommt vor, dass es da doch in vielerlei Hinsicht große Unterschiede gibt, nicht nur bei der berühmtem Losgröße 1, über die man ja diskutieren kann.

Heider: Der Vergleich hinkt natürlich, je genauer man hinschaut. Selbst wenn sie das Gebäude, in dem wir hier sitzen, morgen 500 Meter weiter noch einmal bauen, ist das ein komplett neues und anderes Projekt. Aber es geht darum, durch Digitalisierung Nutzen zu generieren – und da sind die Ziele dieselben wie in anderen Industrien. Da ist die Bauindustrie noch am Anfang der Entwicklung.

Thinkproject gibt es ja schon seit 20 Jahren – da war von BIM noch kaum oder gar nicht die Rede. Was ist ihre DNA und wie können sie das jetzt aktuell in Kundennutzen verwandeln?

Heider: Wir haben ja in Deutschland seit 2017 die staatliche Direktive, dass gewisse Projekte in BIM-Standard ablaufen müssen – teilweise entstanden durch völlig aus dem Ruder gelaufene Projekte wie den Berliner Flughafen. Andererseits gab es schon in den 1990er Jahren gute Projekte und von daher haben wir schon in den 1990ern BIM gedacht – nur war die Awareness noch nicht dahinter, welche Möglichkeiten es noch geben wird. Auch die Entwicklung von 2D- zu 3D-Modellen, also zu CAD, hat Mitte des vergangenen Jahrzehnts richtig Schwung aufgenommen.

Thinkproject-Gründer Tom Bachmayer hat 2015 gesagt, er will und muss jetzt im Konzert der Großen mitspielen, weil er sonst Marktanteile verliert. Das hieß aber: er brauchte Kapital für Akquisitionen, denn man kann nicht die gesamte Technologie selbst entwickeln. Beginnend mit dem Einstieg von TA Associates ging es dann richtig nach oben und wir sind mit etwa 100 Millionen Euro Endverbraucherumsatz jetzt schon ein signifikanter Player. Und von dort wollen wir jetzt weitermarschieren.