Wie groß das Interesse und das Potenzial in Bezug auf Digitalisierung am Bau sind, zeigen nicht nur die Zuwächse bei den Ausstellern der digitalBAU. 330 Aussteller, ein Zuwachs von über 20 Prozent, präsentierten den rund 10.000 Besuchern ihre digitalen Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette der Bauindustrie. Die Ausstellungsfläche wuchs von einer auf zweieinhalb Hallen. Fünf Foren, zahlreiche Networking-Events und die Verleihung des Deutschen Baupreises waren Highlights des Rahmenprogramms. Der Bedarf zeigt sich auch im jährlichen Turnus der Messe, der ab nächstem Jahr startet.

Das nächste Mal findet sie als digitalBAU Conference mit begleitender Ausstellung vom 4. bis 6. Juli 2023 in München statt, dann wieder im Februar 2024 in Köln. „Mit dem neuen Konzept reagieren wir auf den vermehrten Wunsch nach einem jährlichen Austausch, der dem engen Innovationszyklus für digitale Lösungen in der Baubranche Rechnung trägt“, erklärt Otto Nowack, Projektleiter der digitalBAU.

Monika Dech, Bereichsleiterin bei der Messe München, ergänzt: „Digitalisierung ist in der Baubranche nach wie vor das beherrschende Thema. Deshalb wird die digitalBAU Conference in den BAU-Jahren einen Schwerpunkt auf den Austausch von Fachwissen, auf Vorträge und Diskussionsrunden legen und damit die Bau optimal ergänzen.“

Johannes Reischböck, Vorstandsmitglied beim BVBS, meint: „Die vergangenen beiden Jahre haben gezeigt, welchen Anteil der persönliche Kontakt an den Geschäftserfolgen unserer Mitglieder hat.“