EarthCam, ein führender Anbieter von Webcam-Technologie und -Diensten, hat EarthCam 4D vorgestellt, das Teams für virtuelles Design und Konstruktion (VDC) in die Lage versetzt, Live-Bilder mit ihren digitalen Zwillingen zu überlagern und zu synchronisieren. Eine intuitive Zeitleiste ermöglicht es Benutzern, in der Zeit vor und zurück zu scrollen, um Live-Bilder in Bezug auf ihre 4D-Modelle anzuzeigen.



EarthCam 4D baut auf der Bentley iTwin-Plattform auf und erweitert die SYNCHRO 4D-Modelle von Bentley Systems mit hochauflösenden Fotos von mehreren Kameras auf der gesamten Baustelle, die in präziser Ausrichtung überlagert werden. Betrachter können hinein- und herauszoomen, und die zugehörigen Livebilder bleiben synchron. Einzigartige Transparenz-/Opazitäts- und Modellfarbanpassungen ermöglichen neue und leistungsstarke Möglichkeiten, Modelle im Laufe der Zeit mit der Realität zu vergleichen und gegenüberzustellen.



„EarthCam 4D ist ein großartiges und schnelles Tool, um den Projektplan mit unseren Kunden, Handelspartnern und der Öffentlichkeit zu kommunizieren“, sagte Michal D Wojtak, Integrated Construction Director für Sport und Unterhaltung bei Mortenson. „Die Möglichkeit, aktuelle und zukünftige Arbeitsstände einfach zu vergleichen, ist für Projektleitungsteams wertvoll.“