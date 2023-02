Aufwand, Zeit und Kosten sollen für Bauunternehmen im Bereich der Verwaltung minimiert werden. Und das mit einem Assistenzsystem, welches direkt auf den Bagger montiert ist!



Das Unternehmen aus Österreich gibt diesem System den Namen SDX-4DVision, um direkt im Namen schon die Einzigartigkeit zu zeigen. Die Vermessung der Baustelle geschieht kontinuierlich wodurch zusätzlich zu den räumlichen Dimensionen, auch die Zeit bei den Daten inkludiert wird – die vierte Dimension. Dadurch kann jeder Schritt beim Aushub kann genauestens nachverfolgt werden.



Eine limitierte Auflage ist bereits jetzt direkt bei Sodex Innovations verfügbar.

Das System mit einer Kombination aus Laser- und Kamerasensoren ermöglicht höchste Genauigkeit wie bei derzeitigen Vermessungsgeräten. Der große Vorteil des SDX-4DVision`s ist jedoch der sehr hohe Detaillierungsgrad. Durch die große Menge an Messpunkten pro Minute, nämlich mehr als 38 Millionen, rekonstruiert die Software das ursprüngliche Gelände als 3D-Modell voll automatisch. Dadurch ist auch das manuelle Vermessen des Urgeländes mit SDX-4DVision komplett eliminiert. Die Exportierung des aktuellen Geländes in unterschiedlichsten Formaten zu jedem gewünschten Zeitpunkt ist ebenfalls möglich.



Besonders im Bereich der Dokumentation und Abrechnung weist Sodex Innovations mit einigen Funktionen große Vorteile auf. Für die Nachvollziehbarkeit der Dokumentation und Abrechnung können Benutzer sogenannte „Snapshots“ verwenden. Dazu Ralf Pfefferkorn – Co-Gründer und CEO: „Damit unsere Nutzer eine möglichst nachvollziehbare Dokumentation zu jedem Zeitpunkt aufweisen können, kann ein Zeitabstand angegeben werden, in welchem unser System automatisch das 3D-Modell des aktuellen Geländes und zusätzlich dazu Bilder der Arbeitsumgebung speichert.“



Auch für die Abrechnung bietet Sodex Innovations mit einer innovativen Funktion eine Lösung, die so bisher in keiner Art verfügbar ist. Mit einem Klick kann der Maschinenführer auswählen, welche Art des Materials gerade bewegt wird. Das System ermittelt folgend das bewegte Volumen und bietet damit eine Liste des bewegten Volums pro Materialklasse. Zudem lassen sich auch die Stunden und bewegten Kubikmeter pro Anbaugerät ermitteln. Um die Daten anschließend weiterverarbeiten zu können, bietet das SDX-4DVision die Möglichkeit die 3D-Modelle in den herkömmlichen Formaten zu exportieren. Leistungsaufstellungen können ebenfalls in verschiedensten Dateien gespeichert werden, um eine einfache Weiterverarbeitung zu ermöglichen. SDX-4DVision kann auf jedem Bagger unabhängig von Größe und Marke ohne großen Umbauarbeiten nachgerüstet werden. Sodex Innovations bietet allerdings auch die Möglichkeit, dass bereits verbaute Systeme integriert werden, um den Verbau von zusätzlichen Komponenten zu reduzieren.